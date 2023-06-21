مفوضية شئون اللاجئين تتعهد بمواصلة عملها في أفغانستان تحت جميع الظروف

تعهدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمواصلة عملها في أفغانستان تحت جميع الظروف.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء خلال لقاء ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أفغانستان ليونارد زولو مع حاكم مقاطعة مزار الشريف الشمالية محمد يوسف وفا.

وبحث الجانبان خلال استقبال الحاكم وفا ليونارد زولو والوفود المرافقة له في مكتبه، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام فوري من المفوضية في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وأثناء حديثه عن تنفيذ مشاريع مختلفة في المنطقة الشمالية من البلاد، قال زولو إن وكالة الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بالعمل في البلاد وتقديم الدعم المنقذ للحياة لشعب أفغانستان خلال هذه الأوقات الصعبة.

وفي غضون ذلك، أكد الحاكم الأفغاني ضرورة استمرار وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان دون ربطها بالسياسة.

وطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في بناء الطرق والمرافق الصحية ومراكز التعليم والسدود في المناطق النائية.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين دأبت على مساعدة النازحين داخليًا في جميع أنحاء البلاد، من خلال توفير المأوى والإمدادات الغذائية وغير الغذائية ومياه الشرب الآمنة وغيرها من المساعدات.