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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"كاريتاس مصر" تشارك في مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة بالإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شاركت جمعية كاريتاس مصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية، في مؤتمر المجتمع المدني، الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة".

وافتتح المؤتمر الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عيد الله، مدير مكتبة الإسكندرية.

وشارك المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع".

كما شارك الدكتور أيمن صادق، مدير عام الجمعية، في جلسة بعنوان "المجتمع المدني يواجه الأزمات"؛ إذ عرض خبرة كاريتاس مصر، في العمل مع اللاجئين.

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جمعية كاريتاس مصر الكاثوليكية المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي مكتبة الإسكندرية