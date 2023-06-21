الاستخبارات العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك شمالي البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك، شمالي البلاد.

وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أنها "تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش، الأول منهم عمل في ما يسمى ديوان الجند واشترك في معركة حقول علاس وعجيل معارك ضد قوات البيشمركة، أما الإرهابي الثاني عمل بصفة مقاتل ضد قواتنا الأمنية وقوات البيشمركة وعمل في سيطرة (كهوف دهر) في ناحية الرياض، كما عمل الإرهابي الثالث بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الإرهابية وعمل في سيطرة ناحية العباسي (الشلالات)".