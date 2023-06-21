علي بدرخان رئيسًا شرفيًا لمهرجان السينما العربية

صرحت إدارة مهرجان السينما العربية، عن اختيار المخرج المصري علي بدرخان، رئيسًا شرفيًا للدورة الأولى للمهرجان، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.

وجاء ذلك لمرور 50 عاما على عرض أول أفلام بدرخان بعنوان "الحب الذي كان"، الذي أخرجه في بداية مشواره السينمائي، بطولة سعاد حسني، ومحمود ياسين.

أيضا يأتي هذا الاختيار مواكبا مع الاحتفاء بتاريخ المخرج الحافل .

يشمل المهرجان 4 مسابقات رسمية: الأولى للأفلام الطويلة"الروائية والتسجيلية"، وترأس لجنة تحكيمها المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، وتضم في عضويتها الفنان جمال سليمان وعميد معهد السينما يحيى عزمي، ومدير التصوير السينمائي سامح سليم، والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة اليازية آل نهيان، والكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، والسينارست عبد الرحيم كمال.

ومن ناحية أخرى تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة سلوى محمد علي والمخرج المغربي جمال السنوسي والمخرجة العراقية خيرية المنصور، ود. محمد غزالة مدير مدرسة السينما بجامعة عفت السعودية.