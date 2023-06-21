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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية استعدادا لفاركو

مران الزمالك
مران الزمالك
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ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  محاضرة فنية على اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وحرص أوسوريو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خاصة داخل الملعب، وطلب المدير الفني  من اللاعبين تنفيذ المطلوب بكل دقة.

عقب ذلك أدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على أمور خاصة بخطة اللعب تحت إشراف أوسوريو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور مميز للحارس محمد نديم، والذي نجح في التصدي للعديد من الكرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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