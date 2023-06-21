جهاز الزمالك يضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعبي الفريق

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وتم تقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزءين، الأول داخل الصالة الجيمانيزيوم، شهدت أداء اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية والاستشفائية، وكان الجزء الثاني عبارة عن تأهيل بالكرة بعد تقسيم لاعبي الفريق لأكثر من مجموعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.