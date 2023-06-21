ضبط 9 مخالفات خلال حملات تموينية في مركزين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي نفذت اليوم حملات تفتيشية على المحال التجارية والجزارين بإشراف علي الكيال نائب رئيس المدينة وعبدالحيكم محمد مدير ادارة تموين مطاي وأسفرت عن تحرير (4) محاضر تموينية متنوعة، منها محضران (ذبح خارج السلخانه)، ومحضران سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط (102) كرتونة من العصائر و(200) كيلو دقيق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى أبو قرقاص جنوب المنيا، أعلن تاج أبو سداح رئيس المركز ضبط 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية المخابز ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية والاستهلاكية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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