اليوم.. 3 أفلام قصيرة ضمن عروض مهرجان جربة للسينما العربية

تستكمل اليوم الأربعاء، فعاليات وعروض اليوم الثالث لمهرجان جربة للسينما العربية في نسخته الثانية بعرض مجموعة من الأفلام القصيرة والروائية الطويلة.

ويُعرض اليوم الفيلم الروائي القصير “عن بُعد” للمخرج اللبناني راشيل عون، وفيلم “انعاش” للمخرج السوري عمرو علي، وفيلم "كبريت" للمخرجة السعودية سلمى مراد، والفيلم الروائي الطويل “أخطبوط” للمخرج اللبناني كريم قاسم.

مهرجان جربة للسينما العربية أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور.

وتقام الدورة الثانية لمهرجان جربة خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة.