باحث اقتصادي يكشف أهمية طرح العملات البلاستيكية.. فيديو

قال محمد الدعدع، باحث اقتصادي، إن البنك المركزي أعلن رسميا أنه سيتم طرح فئة الـ20 جنيها البوليمر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه طرح رسمي، وبالتالي التعامل بها يكون فورا، وأن هذه العملة تتميز بوجود علامة بارزة تمكن ذوي الاحتياجات من المكفوفين تمييزها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن الفائدة أو القيمة المضافة من طرح هذا النوع من العملات يكمن في تواكبنا مع دول العالم، حيث توجد 25 دولة أصبحت تستخدم العملات البلاستيكية لما فيها من مميزات، موضحا أن هذه العملة تساهم في خفض فاتورة الإنفاق على طباعة النقد وكذلك تقليل الفقد من العملات كما كان يحدث في الورقية.

ولفت إلى أن العملة البلاستيكية عمرها أطول 3 أضعاف الورقية، وأنه يصعب أيضا تزوير وتزييف هذه العملة والتي تم سكها بتقنيات عالية مما يجعلها صعبة التقليد، ولذا ربما نجد طرحا للعملات الأكبر في المستقبل.