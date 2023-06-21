فوائد تناول المانجو مع بدء موسم حصادها.. فيديو

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحث في معهد تكنولوجيا التغذية، إن هناك دراسة تشير إلى أن 10% من احتياجات جسم الإنسان من فيتامين أ، والضروري لجهاز المناعة، ويمكن لثمرة مانجو واحدة القيام بهذه المهمة، مشيرة إلى أن فيتامين أ الموجود في المانجو من الأشياء المفيدة التي تقوي المناعة والنظر ومفيدة لصحة الجسم.

وأضافت "منال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تنوع مصادر حصولنا على فيتامين أ، قائلة: "كل ما هو برتقالي به فيتامين أ مثل المشمش والبطاطا والقرع والجزر، ومش شرط ناخد فيتامين أ من المانجو فقط".

وتابعت، أن الإفراط في الأشياء يسبب مشاكل صحية، موضحة أن مرضى السكر لو حصلوا على 150 جرام مانجو في اليوم لن يرتفع سكر الدم بل على العكس مفيدة وستنظم مستوى السكر، كما أن الـ 100 جرام من المانجو تعطي 65 سعرا حراريا، ولذلك فإن المانجو من الفاكهة المفيدة بالدايت، نظرًا لأن غناها بالألياف يعطينا شعور بالشبع لفترة طويلة.