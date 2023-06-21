"عالم ورق".. عرض مسرحي لثقافة الشاطبي بمركز الحرية والإبداع

شهد مسرح مركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، العرض المسرحي "عالم ورق"، لنوادي مسرح الطفل بقصر ثقافة الشاطبي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تناول العرض تنمية القراءة والتعلم والمعرفة لدى الطفل من خلال رحلة بداخل كتاب الأسرار الذي يأخذهم في رحلة شيقة لعالم وشخصياته المختلفة وبينما هم يتعلمون من التحديات التي تواجهم تظهر لهم العديد من العقبات التي تتحدى أحلامهم وقيمهم وحبهم للخير، فيقوم الأبطال بالبحث عن أصدقائهم ومساعدتهم والحفاظ على أحلامهم ومواصلة التعلم والمعرفة التي تنقذهم في كل الرحلة، كما يناقش العرض العديد من القضايا مثل الاهتمام باللغة العربية، والتعرف على حروفها وتشكيلها، وعن أهمية البعد عن الألعاب الإلكترونية والاهتمام بالقراءة والإبداع والتواصل مع الأجداد، والعرض يضم أطفالا من ذوي الهمم ومنهم من يعلمنا الكتابة بطريقة برايل.

العرض يلهم الكبار والصغار للعودة إلى الحواديت والاستفادة منها وتنمية الخيال لتحقيق المزيد من أحلامهم وعدم اليأس والمحاولة ومواجهة التحديات.

"عالم ورق" تأليف إيمان يوسف، كوريوجراف وإخراج سمر القصاص، كلمات وألحان محمد يحيى، إضاءة هبة عابد، فيجوال أرت محمد المأموني، تنفيذ أدهم وليم، موسيقى تصويرية بلال زيادة، تنفيذ جريندو عبد اللطيف، ديكور هنا عادل، تنفيذ نادين وائل، شهد رشاد، لورا عباس، تدريب راقصين أحمد أميكو، بوستر ودعاية: مصطفى شعراوي، هيئة الإخراج رودينا طارق، نجوي حسني، رشا أحمد، رانيا محمد.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من مخرج ومصمم العرائس ناصر عبدالتواب، مخرج ومصمم العرائس عمرو حمزة، ومهندسة الديكور رانيا محمد شرف.

قدم العرض بإشراف فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، في إطار عروض مسرح الطفل بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق زخم تشهده مواقع قصور الثقافة بالمحافظات ضمن موسم مسرح الطفل.