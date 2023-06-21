أوكرانيا تأمل في جذب المزيد من الموارد بمساعدة المملكة المتحدة

أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن أمله في أن يكون من الممكن جذب الموارد اللازمة لإنعاش وتنمية أوكرانيا بمساعدة ودعم الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، خلال مشاركة شميهال في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الملك تشارلز الثالث لرؤساء الوفود الأجنبية.

وأبدى شميهال تقديره لشعب المملكة المتحدة على الدعم الشامل لأوكرانيا في محاربة القوات الروسية للدفاع عن القيم المشتركة والسلام في القارة الأوروبية.

وقال "إنه لشرف عظيم لي أن أحضر حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الملك تشارلز الثالث لرؤساء الوفود الأجنبية".

جدير بالذكر أن شميهال كان قد وصل لندن في وقت سابق للمشاركة في مؤتمر تعافي أوكرانيا.