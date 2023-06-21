الخطوط الجوية السعودية بالمركز الـ23 بين أفضل شركات الطيران عالميا لعام 2023

تقدمت الخطوط السعودية الجوية 11 مركزًا في تصنيف "سكاي تراكس"، بعد حصولها على المركز 23 في ترتيب شركات الطيران الأفضل عالميًا لعام 2023م، من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن إعلان ذلك جاء خلال معرض باريس الجوي 2023 "لوبورجيه" في نسخته 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن هذا التقدم للخطوط السعودية في تصنيف "سكاي تراكس"، يأتي في الوقت الذي تسعى من خلاله السعودية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، إضافة إلى دورها في تعزيز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة، ودعم وتشجيع صناعة السياحة الوطنية من خلال مشاركتها في جميع المواسم والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والاقتصادية المختلفة.

يذكر أن السعودية سبق أن حققت قفزات مميزة في هذا التصنيف العالمي، حيث قفزت من المركز 82 إلى المركز 51 في عام 2017م، وإلى المركز 26 في عام 2021م.