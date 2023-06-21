مصرع طفل سقطت عليه بلكونة منزل قديم بالقليوبية

لقي طفل مصرعه، سقطت عليه بلكونة منزل قديم، بمنطقة الشدية، بدائرة مركز شرطة بنها.

وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتصريح بدفن الجثة، وذلك عقب ورود تقرير مفتش الصحة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي بمنطقة الشدية دائرة المركز، وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

جرى تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.