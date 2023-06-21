انطلاق منافسات اليوم الأول ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

تنطلق أولى منافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف اليوم الأربعاء، والمقامة حتى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات، 100 م مونو أولاد و بنات، و100 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات، و400 م مونو أولاد وبنات ، و 4*50 م مونو تتابع مختلط.

ويشارك من مصر في منافسات 100 م مونو أولاد و بنات، كلًا من منة الله محمد وريناد تامر، وطارق حسن وأحمد محمد عوض.

وفي منافسات 100 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات، يشارك كلًا من لوجين محمد شوقي، ونهى محمد، ومحمد هاني أبو العنين ومحمود محمد البليسي.

كما تقام اليوم منافسات 400 م مونو أولاد وبنات، ويشارك فيه كلًا من ريناد تامر المرسي وجودي رضا عبد الهادي، وإبراهيم أحمد يوسف، وأحمد عمرو ماضي.

و ستقام اليوم أيضًا، منافسات 4*50 م مونو تتابع مختلط.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.



ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من: ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.