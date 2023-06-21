مقتل شخصين في قصف للجيش الروسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من سكان منطقة دونيتسك في قصف للجيش الروسي أمس.

وقال كيريلينكو - في منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "قتل الروس اثنين آخرين من سكان منطقة دونيتسك في دروزبا وقرية كوستيانتينيفكا، وأصيب شخص آخر في المنطقة خلال النهار"، موضحا أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان إقليم دونيتسك قد تعرض لقصف من الجيش الروسي في منطقة كوراخوف بالمدفعية، في حين تعرضت منطقة أفدييفكا لهجومين صاروخيين بالإضافة إلى هجمات بالمدفعية والدبابات.

من جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين خلال عمليات للجيش الروسي في منطقة خيرسون التي قصفها 72 مرة على مدار أمس.

وقال بروكودين - في بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية 72 هجوما حيث أطلقت 345 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار وأنظمة جراد والطائرات"، وأطلق الجيش الروسي 15 قذيفة على مدينة خيرسون.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية في المنطقة، وأراضي محطة خدمة ومباني مؤسستين تعليميتين في خيرسون.