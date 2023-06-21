إيلون ماسك يصف لقاءه برئيس الوزراء الهندي في نيويورك بـ"الرائع"

وصف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا موتورز" ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، لقاءه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، بـ"الرائع"، كما أعرب عن توقعاته بمستقبل واعد للهند أكثر من أي دولة كبيرة في العالم.

وقال ماسك - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - إن "مودي" يقوم بأعمال تعود بالنفع على الهند فهو شخص منفتح ويرغب في تقديم الدعم للشركات للقيام باستثمارات كبيرة في بلاده، معربا عن إعجابه الشديد به.

واعتبر ماسك - في أعقاب لقائه بمودي يوم أمس (الثلاثاء) - الهند مكانا رائعا للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، كما أعرب عن أمله في إدخال خدمة "ستار لينك" للإنترنت إلى الهند.

وأعلن ماسك عزمه زيارة الهند مرة أخرى، معربا عن ثقته من أن "تيسلا موتورز" ستكون في الهند في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد التقى في وقت سابق بماسك في عام 2015 خلال زيارة لمصنع "تسلا موتورز" في كاليفورنيا، إلا أن ماسك لم يكن يمتلك موقع "تويتر" في ذلك الوقت.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة الأمريكية فرصة من أجل إثراء عمق وتنوع الشراكة الهندية-الأمريكية.. وقد اعتبر مودي الدعوة الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن للقيام بزيارة دولة بمثابة انعكاس لقوة وحيوية الشراكة بين البلدين.