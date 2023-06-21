في عيد ميلاده الـ31.. حسين الشحات يثير الجدل حول مستقبله مع الأهلي

يحتفل حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ31 وسط حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب في القلعة الحمراء مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويعتبر “الشحات” أحد الأعمده الاساسية للفريق الأحمر في ظل التأهل ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بلقب دوري ابطال أفريقيا منذ ايام على حساب الوداد المغربي وكذلك لقبين للسوبر المحلي ولقب كاس مصر في الموسم الحالي.

بدأ حسين الشحات مشواره مع كرة القدم بنادى الشرقية للدخان وكان قريبا من الانضمام للأهلي منذ حوالي 10 سنوات، لكن الأهلى تراجع عن ضم اللاعب لينتقلب بعدها الشحات إلى صفوف نادي مصر للمقاصة عام 2014 لمدة 4 مواسم ليتالق بشكل كبير مع الفريق الفيومى وبعدها انضم لنادي العين الاماراتى في صفقة قياسية.

وفي يناير 2019 حقق حسين الشحات حلم الطفولة وانضم للقلعة الحمراء التي يعشقها من الطفولة وكان مشجع “درجة تالتة” للاهلي في المدرجات، وتنازل حسين الشحات عن مبلغ مالي كبير لنادي العين الإماراتي من أجل الانضمام للأهلي وتحقيق حلمه.



ولعب حسين الشحات مع الأهلي 172 مباراة في كل البطولات سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 42، وخلال الموسم الحالي شارك “الشحات” في 30 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع 10.

وتوج حسين الشحات أو كما يلقبه جمهور الأهلي بالساحر، لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وتسيطر حالة من الجدل على مستقبل “الشحات” مع النادي الأهلي في ظل تعثر مفاوضات التجديد مؤخرا، وتلقي اللاعب أكثر من عرض خليجي بمبلغ مالي كبير جدا يمثل أكثر من 3 اضعاف ما يحصل عليه في النادي الأهلي.

ومنح الأهلي اللاعب مهلة لمدة اسبوع لحسم موقفه من عرض التجديد الذي قدمه النادي والذي يقدر بـ15 مليون جنية في الموسم مع رفع بند نسبة المشاركة بالإضافة لحملة اعلانية.