بالفيديو.. حصص تايكوندو لكبار السن في النرويج

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر أحد حصص التايكوندو لكبار السن في النرويج، حيث افتتح صف التايكوندو لكبار السن في مدينة تروندهايم النرويجية.

وكان القائمون على حصص التايكوندو يأملون في مشاركة من أربع إلى ست أشخاص، ولكنهم تفاجئوا بوجود أكثر من 70 شخصًا يرغب في التدريب في نهاية الأمر.

ويقول "كريستي" البالغ من العمر 77 عامًا أنه يشارك في التدريبات مرتين أسبوعيًا، ويقول منظمو الحصص الرياضية إنها أثرت إيجابيًا في حياة كبار السن، إذ أنهم يمضون الوقت معاً ويقيمون علاقات اجتماعية، بجانب أن هذه التمارين الرياضية تبقي الأشخاص في حالة صحية جيدة، ما يؤجل إدخالهم إلى دور المسنين، وهو أمر يخفف الأعباء على الإدارات المحلية.