طقس اليوم.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وأقصي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغرى 26،وعلى شمال 35 والصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27 درجة.