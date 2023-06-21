بالفيديو.. "غرفة الغضب" سبيل الإيطاليين للتخلص من الضغوطات النفسية والطاقات السلبية

عرضت فضائية "يورو نيوزعربي" مقطع فيديو، يظهر قيام عدد من الإيطاليين بدخول ما يسمى بـ"غرفة الغضب" والتي يلجأ لها الأشخاص للتخلص من الطاقات السلبية والضغوطات النفسية.

ويتوجه الراغبون في تفجير طاقاتهم إلى فضاء الألعاب "غرف الغضب"، حيث يقومون داخل بيئة محمية بتحطيم أغراض تم الاستغناء عنها، مثل القوارير الزجاجية والأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب وآلات الطباعة وكذلك الأثاث، وتبلغ تكلفة الاشتراك للمرة الواحدة حوالي 30 يورو.

ويقول مرتادو غرف الغضب إنهم يشعرون بتجدد طاقاتهم بعد انخراطهم في التحطيم، وكأنهم ولدوا من جديد، ولكن علماء النفس يقولون، إن التخلص من التوتر والغضب بتلك الطريقة ليس طويل الأمد.