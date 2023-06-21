هشام آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع أي طوارئ على مدار الساعة

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة إنتظام العمل، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

ووجه اللواء هشام آمنة بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية والنهرية والبحرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الالتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التى يتم استخدامها.

وطالب اللواء هشام آمنة بتكثيف حملات النظافة العامة واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

ودعا الوزير المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات خلال فترة عيد الأضحى من خلال مبادرة الوزارة (صوتك مسموع) لتلقى شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإلكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أي شكوى لهم بسهولة ويسر.