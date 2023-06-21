بسبب "الكاحل".. نهاية موسم محمود متولي مع الأهلي

تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لنهاية الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الكاحل.

وتعرض “متولي” للإصابة بجزع في الكاحل خلال تدريبات الفريق في اليومين الماضيين، وتم وضع قدم اللاعب فى الجبس ليتأكد غيابه لمدة شهر عن مباريات الفريق الأحمر.

وضع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامج تأهيلى لمحمود متولى للتعافي من الإصابة التي سيغيب بسببها لنهاية الموسم.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب “التتش” بمقر النادي في الجزيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء غد الخميس على ملعب الكلية الحربية" في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خطة اللقاء خلال المران الأخير، والاستقرار على التشكيل الذي يلعب به المواجهة في ظل رغبة المدير الفني في تحقيق الفوز للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة من 24 مباراة وله 6 مباريات مؤجلة، بينما يتذيل فريق حرس الحدود الترتيب واقترب من الهبوط رسميًا.