مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع الحالي على إجراء لعزل الرئيس بايدن

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مجلس النواب الأمريكي، سيصوت الأسبوع الحالي على قرارين، الأول لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن والآخر لفرض رقابة على النائب الديمقراطي آدم شيف.

وأوضح الموقع الأمريكي أنه تم تقديم كلا الإجراءين من قبل أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب اليمينية، والتي أثبتت بشكل متزايد استعدادها لمحاولة فرض أصوات قد تؤدي إلى تقسيم حزبهم.

وقدمت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، يوم الثلاثاء الماضي، طلبا لفرض التصويت على مادتي عزل الرئيس الأمريكي، وتتهمه في طلبها بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب جراء تعامله مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفي غضون ذلك، تقوم النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا بإجراء آخر، يهدف إلى فرض الرقابة على شيف بشأن مزاعمه حول العلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وموسكو.

وقالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي قدمت عددا كبيرا من قرارات العزل ضد الرئيس الأمريكي ومسؤوليه، إنها تخطط لفرض التصويت على الطلب الذي قدمته بوبيرت.