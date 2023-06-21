باراجواي: اعتقال مواطن ألماني حاول دخول السفارة الأمريكية دون وثائق

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 09:49 ص

اعتقلت السلطات في باراجواي مواطنا ألمانيا يرتدي سترة واقية من الرصاص بعد محاولته دخول السفارة الأمريكية في أسونسيون بدون وثائق مناسبة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن جيلبرتو فليتاس، قائد الشرطة، قوله إنه تم العثور على مسدسين وطائرة دون طيار (درون) وذخيرة في سيارة المشتبه به الذي أكد أنه كان يسعى لطلب حق اللجوء السياسي لأنه كان يتلقى تهديدات.

وأضاف فليتاس "وفقا لرواية المشتبه به، فإنه قام بالاتصال بالسفارة طالبًا التحدث إلى ممثل دبلوماسي، لكن الشخص الذي تلقى مكالمته أبلغه إنه يجب عليه الاتصال بالسفارة الألمانية"، ثم توجه المشتبه به إلى السفارة الأمريكية في أسونسيون، واعتقلته الشرطة لأنه حاول الدخول دون موعد أو وثائق مناسبه.

وأوضح فليتاس أن السلطات في باراجواي تقوم حاليا بالتواصل مع القنصلية الألمانية في أسونسيون لطلب تفاصيل عن المشتبه به.