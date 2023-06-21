اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب “التتش” بمقر النادي في الجزيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء غد الخميس على ملعب الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للاهلي خطة اللقاء خلال المران الأخير، والاستقرار على التشكيل الذ يلعب به المواجهة في ظل رغبة المدير الفني في تحقيق الفوز للاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة من 24 مباراة وله 6 مباريات مؤجلة، بينما يتذيل فريق حرس الحدود الترتيب واقترب من الهبوط رسميًا.