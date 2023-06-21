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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تجدد المواجهات والغارات الجوية في السودان بعد انتهاء الهدنة

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أفادت "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، بتجدد المواجهات والقصف الجوي لأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد انتهاء هدنة الثلاثة أيام.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى تحليق مكثف للطائرات الحربية المقاتلة التابعة لسلاح الجو السوداني في سماء العاصمة السودانية، لافتة إلى أن الطيران الحربي قصف أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة بحري شمالي الخرطوم، مضيفة أنه سمع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في الناحية الغربية من الخرطوم.

كما نوهت "روسيا اليوم"، بأن المواجهات تجددت منذ الساعات الأولى بعد نهاية الهدنة شمال أم درمان، فيما سمعت أصوات انفجارات بالقرب من مدينة الفتيحاب حيث تصاعدت أعمدة الدخان من عدة مناطق.

من جانبه، أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن "مجموعات من قوات الدعم السريع لا تزال تستحوذ على منازل المدنيين وهو ما يخالف التعهدات الواردة في اتفاق جدة".

وكان طرفا الاقتتال في السودان الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، التزما بهدنة جديدة برعاية واشنطن والرياض لمدة 72 ساعة انتهت صباح اليوم.

قوات الدعم السريع العاصمة السودانية الخرطوم