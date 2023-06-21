انطلاق الحوار الاستراتيجي الثالث بين البحرين وأمريكا

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 09:21 ص

انطلقت أولى جلسات الحوار الاستراتيجي الثالث بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز الأولويات الرئيسية على غرار توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، أن الحوار الاستراتيجي سيتكون من عدة مجموعات عمل والتي تربط البلدين، لاستكشاف مجالات تعاون جديدة لدعم السلام والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والتهديدات العابرة للحدود الوطنية وتعميق الصلات في مجالات التعليم والثقافة.

وأضافت أن الحوار يتضمن تدشين مبادرات جديدة في مجالات البيئة وفي مساحة الطاقة، ودعم التعاون في حقوق الإنسان، وتعزيز الازدهار من خلال تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي، في ضوء العلاقة التي تزيد على 50 عامًا من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الراسخ والثابت بين البحرين والولايات المتحدة.