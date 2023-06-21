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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تدين بشدة اقتحام وتخريب مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم

الجزائر
الجزائر
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أعربت الجزائر عن إدانتها "الشديدة" لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم وتخريب محتوياته، مشددة على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسئولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان ليل الثلاثاء/الأربعاء، ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية، مجددة دعوتها لكل الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوداني.
يشار إلى أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم السفارة وأفراد جاليتها بالسودان.

السودان الجزائر الخرطوم