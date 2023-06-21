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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يسقط 3 مسيرات في موسكو

طائرة بدون طيار (مسيرة)
طائرة بدون طيار (مسيرة)
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كشف مصدر مطلع بهيئات حماية القانون، عن أنه تم إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيرة) فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

وأوضح المصدر في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه: "تمكنت وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي، من إسقاط 3 مسيرات في موسكو الجديدة - في حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك في منطقة انتشار فرقة تامان في ريف العاصمة. وسقطت الدرونات دون أن تتسبب بأية أضرار على الأرض، سيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص".

وفي مايو الماضي، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية موسكو ومناطق محيطة بها، وبلغ عدد الدرونات المهاجمة، بحسب وزارة الدفاع الروسية 8 طائرات بدون طيار، تم إسقاط خمس منها، وتم التعامل مع الثلاث الباقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار مسيرة موسكو الجيش الروسي