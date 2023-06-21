محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية

يكرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء، بحضور نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات الشعبية والشبابية.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد اعتمد أواخر مايو الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للتعليم العام 2868 طالبا وطالبة حضر منهم 2769 طالب وطالبة وغاب 99 طالبا و طالبة، وناجح 2257 طالب و طالبة بنسبة نجاح 81.50 % ، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 طالب و طالبة حضر منهم 271 طالبا وطالبة غاب منهم طالب واحد ونسبة نجاح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدما 139 حاضر 1 غياب ناجح 135 بنسبة نجاح 97.13 %، التعليم الدولي تقدم 20 حضر 20 نجح 17 نسبة النجاح 85% منازل متقدم 50 حضر 40 غايب 10 ناجح 19 نسبة النجاح 47.50 % .باجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وهم :

عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الأول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

الثانى بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية

سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الاعدادية إدارة نويبع التعليمية

جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة رأس سدر التعليمية

عمر حماد فؤاد موسى نصرالله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

ايمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية

زينه رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجه بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات ادارة طور سيناء التعليمية

حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية

جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة ادارة شرم الشيخ التعليمية.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.