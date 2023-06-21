القوات الروسية تصد هجومًا أوكرانيًا على محور تورسكي بجمهورية دونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تكبيد العدو خسائر كبيرة.

وصرح ألكسندر سافتشوك، رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "المركز": "في منطقة تورسكي، حاولت الوحدات المدعومة بمركبات قتال المشاة للكتائب الميكانيكية 63 و42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجومًا على مواقع القوات الروسية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.