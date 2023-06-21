ads
الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تستقبل أكثر من مليون و300 ألف حاج عبر جميع منافذها

الحرم المكي
الحرم المكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية استقبال (1,342,351) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

السعودية استقبال الحجاج موسم الحج