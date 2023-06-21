السعودية تستقبل أكثر من مليون و300 ألف حاج عبر جميع منافذها

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية استقبال (1,342,351) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالسعودية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.