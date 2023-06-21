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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يوقع عقدًا بأكثر من مليار دولار لتصنيع صواريخ «جو–جو»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن البنتاجون عن توقيع عقد مع شركة "رايثيون" بقيمة تفوق مليار دولار لتصنيع صواريخ "جو–جو" من طراز AMRAAM، حيث سيتم توريدها إلى مختلف البلدان بما فيها قطر والسعودية وأوكرانيا.

وأورد بيان البنتاجون يوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تفوق مليارا و151 مليون دولار.

وأوضح البيان أن العقد يشمل التوريدات غير السرية إلى عدد من الدول بما فيها البحرين وبلجيكا وبلغاريا وكندا وفنلندا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا.

ويُذكر أن صواريخ AMRAAM تنصب على الطائرات، كما يمكن استخدامها في أنظمة NASAMS للدفاع الجوي التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية.

 

البنتاجون تصنيع صواريخ جو جو