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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجموعات الأوكرانية المسلحة تستهدف منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك بـ8 قذائف من عيار 155 ملم

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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كشفت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إطلاق المجموعات الأوكرانية المسلحة 8 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وذكر مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أنه سجل قصفا من جانب المجموعات الأوكرانية المسلحة "بعد تمام منتصف الليل باتجاه منطقة نيتايلوفو بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث أطلقت ثماني قذائف من عيار 155 ملم".

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية ثمان قذائف من التي يستخدمها الناتو، على ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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