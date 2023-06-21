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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: كنا ندرك أن الهجوم الأوكراني المضاد سيواجه صعوبات

البنتاجون
البنتاجون
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قالت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاجون، إن الولايات المتحدة كانت تدرك منذ البداية أن الهجوم المضاد الأوكراني سيكون صعبا، لكنها تعتقد أن كييف لديها الأسلحة اللازمة.

وقالت سينغ ردا على سؤال صحفي حول تقييم واشنطن للنتائج الحالية للهجوم الأوكراني المضاد: "كانت تقديراتنا في البداية واضحة تماما.. لقد فهمنا أن هذه ستكون معركة صعبة".

وأضافت أن "كييف بحاجة إلى وقت، لكن الولايات المتحدة واثقة من أن الأوكرانيين لديهم القدرة اللازمة لشن هجوم مضاد".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة. وفي اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.

صابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاجون روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية