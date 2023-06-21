تراجع أسعار الذهب بداية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية ، تراجعا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، حيث فقدت أسعار الذهب نحو 125 جنيها خلال الـ48 ساعة الماضية داخل الأسواق المحلية مع توقعات بمزيد من التراجع والانخفاض داخل الأسواق ، و تسيطر حالة من التذبذب على سعر الذهب خلال الفترة الحالية، حيث عاد للارتفاع من جديد خلال اليومين الماضيين، بعد موجة الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بقرار الحكومة بالإعفاء الجمركي عن الذهب القادم من الخارج ما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لفترة 6 أشهر ، ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة ، و هو ما خلق حالة من الاستقرار و السيطرة على الأسعار خلال الفترة الأخيرة ، و زيادة المعروض من الذهب .

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 ( الأعلى سعرا و فئة بين الأعيرة المتداولة ) 2,423 جنيها للبيع ، و 2,469 جنيها للشراء .

و بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 ( الأكثر انتشارا و إقبالا في السوق المصرية ) 2,120 جنيها للبيع ، و 2,160 جنيها للشراء .

و وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية بداية اليوم الأربعاء ، 2257 جنيها للبيع ، و 2226 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم ، 1,817 شراء 1,851للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية تداولات اليوم حوالي 1436 جنيها للبيع ، و 1416 جنيها للشراء .

و تراجع سعر جرام الذهب عيار 12 في الأسواق المحلية اليوم إلى 1231 جنيها للبيع ، و 1214 جنيها للشراء .

وحقق سعر الذهب عيار 9 ( الأقل فئة و سعرا بين الأعيرة المتطاولة في السوق المصرية ) في بداية تعاملات اليوم الأربعاء ، عند مستوى 923.5 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 910.75 جنيه للشراء.

و انخفض سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) مستهل تداولات اليوم عند مستوى 17240 جنيهًا للبيع، 17000 جنيه للشراء.

أما عن سعر أونصة الذهب ( و تزن حوالي 31 جراما من الذهب و تعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن و التحوط ) فسجلت حوالي 1937 دولارا للبيع، و1936 دولارا للشراء.