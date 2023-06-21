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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير الاتصال

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال (الإعلام) محمد بوسليماني.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان الليلة، أنه عقب استشارة رئيس الحكومة، أيمن عبدالرحمن، أنهى الرئيس الجزائري مهام وزير الاتصال وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤونها بالنيابة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني الجزائر