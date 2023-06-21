الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير الاتصال

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال (الإعلام) محمد بوسليماني.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان الليلة، أنه عقب استشارة رئيس الحكومة، أيمن عبدالرحمن، أنهى الرئيس الجزائري مهام وزير الاتصال وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤونها بالنيابة.