أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

ما بين الارتفاع و الانخفاض و استقرار البعض، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء .

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم مسجلا نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى ، بداية اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو ، مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 33.70 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع .

سجل سعر الجنيه الإسترليني ، مقابل نظيره المصري في البنك المركزي المصري نحو 39.36 جنيه للشراء، 39.52 جنيه للبيع.

و سجل الفرنك السويسري ، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 34.35 جنيه للشراء، و34.49 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.94 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.39 جنيه للشراء، و100.82 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، اليوم ، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.41 جنيه للشراء، و82.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.10 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.61 جنيه للبيع.