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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: توليد الطاقة في أوكرانيا انخفض بنسبة 50%

نائب المتحدث باسم
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق
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أعلنت الأمم المتحدة أن منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج، حيث تقلصت قدراتها لتوليد الطاقة إلى النصف بالمقارنة مع عام 2022.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فإن منظومة الطاقة الأوكرانية في حالة حرجة وتستمر بالعمل بنظام الطوارئ مع قدرات محدودة".

وتابع أن "الأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار". ويشير التقرير الذي تم إعداده قبل فترة وجيزة من تدمير محطة كاخوفسكايا، أن 42 مولدة من أصل 94 في الأراضي تحت سيطرة الحكومة (الأوكرانية) تم تدميرها أو تضررت بسبب الضربات الصاروخية أو ضربات الطائرات المسيرة منذ بداية النزاع.

وأكد المتحدث أن "القدرات لتوليد الطاقة تقلصت بنسبة 50% تقريبا بالمقارنة مع مستوى العام 2022".

 

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