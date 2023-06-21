اليوم.. "باب عشق" يختتم ليالي عرضه في مسرح الطليعة

يختتم العرض المسرحي "باب عشق" ليالي عرضه، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

العرض من إنتاج فرقة الطليعة، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه حول قصيدة تقتل صاحبها، وهي من التراث الشعري، ترصد حياة شاعر يكتب إحدى قصائده حبا في إحدى الأميرات، وهي ابنة حاكم المدينة، وتتوالى الأحداث والمشاحنات، لنرى في النهاية من ينتصر الحب أم الكراهية.

يشارك في بطولة العمل كل من: ماهر محمود إسماعيل، وأحمد حسن، وفكري سليم، وإسلام بشبيشي، وشيماء يسري، وهالة ياسر، ومي زويد، ودنيا عوني، ومحمد صلاح، ومحمد أمين، موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير.