رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع الفرنسي كانتي

أعلن نادي الاتحاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي نجولو كانتي.

واجتاز كانتي الفحص الطبي تمهيدا للانضمام للفريق.

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، في أولى صفقات العميد بموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع الاتحاد لإبرام العديد من الصفقات الجديدة في الصيف الجاري، على رأسها ترميم خطه الخلفي تعويضًا لإصابة المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

وتسعى إدارة العميد لتعزيز صفوف الفريق في كافة المراكز قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية نسخة 2023 والتي ستحتضنها ملاعب المملكة .

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية بصفته بطلاً لدوري روشن السعودي في الموسم المنصرم 2022-2023.