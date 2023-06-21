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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يستجيب لاستغاثة لإنشاء مطبات صناعية وإنارة الأعمدة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الاستغاثة بإنشاء مطبات صناعية وإنارة الأعمدة على طريق الطواحين بمركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج  للحد من الحوادث المرورية بسبب السرعة الزائدة بالطريق المشار إليه . 
 بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع  الأجهزة المعنية بالمحافظة ومدينة أخميم، وتم معاينة الطريق وتحديد أماكن عمل  5 مطبات لمنع الحوادث وإزالة أسباب الشكوى.

فيس بوك الإستغاثة مطبات صناعية وإنارة الأعمدة بمديرية أمن سوهاج