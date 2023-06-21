بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 01:01 ص

أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 2.63 %، عند 11.704,88 نقاط.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.70 % ليستقر عند 951,59 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 2.87 % بمجموع 875,53 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 3.7 % بمجموع 10.911,83 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 408 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605 مليارات درهم مغربي.