تصفيات يورو 2024.. هالاند يقود النرويج للفوز على قبرص في ويتخطى مبابي

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على نظيره قبرص، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وأحزر أهداف النرويج كل من أولا سولباكين في الدقيقة 12 وإيرلينج هالاند "هدفين" في الدقيقة 57 من ضربة جزاء و60، فيما تمكن قبرص من خطف هدف شرفي في الدقيقة 90 عن طريق جريجوريس كاستانوس.

وبهدفيه اليوم، تفوق هالاند، على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، حيث ارتفع عدد أهدافه إلى 56 هدفًا، في موسم 2022/23، على صعيد النادي والمنتخب، وأصبح أكثر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلًا للأهداف في الموسم، في حين سجل مبابي 54 هدفًا.

وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات متساويا مع جورجيا التي تحتل المركز الثاني، فيما تتذيل قبرص المجموعة بلا رصيد من النقاط وتتصدر أسكتلندا المجموعة برصيد 9 نقاط.