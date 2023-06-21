"بذور أفلام ".. الأطفال يصنعون الأفلام في " القرصاية " وعزبة خير الله

بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة وإشراف الاميديست قدم مشروع " بذور الأفلام " ورشتيه الأخيرتين بجزيرة القرصاية و عزبة خير الله ، و المشروع يقدم فرصة فريدة لإشراك الأطفال في صناعة أفلام حول الوعى بالبيئة و التغيرات المناخية، تمهيدا لحفل الختام و الدي ستعرض فيه مخرجات المشروع من أفلام عن البيئة والتغير المناخي وعرض مسرحي.

تقول راندا أبو الدهب صاحبة فكرك مبادرة " بذور الأفلام " إن المبادرة تهدف إلى إشراك الأطفال من سن 12-15 سنة في صناعة الأفلام لمنح الأطفال في المناطق المحرومة فرصة لممارسة الفنون، والعمل على وعيهم بالبيئة ، و هي المرحلة الأولى للمشروع و التي تتم بجزيرة القرصاية و عزبة خيرالله مع 24 طفلا ، للمشاركة في ورشتين للأفلام. تم تدريب الأطفال على التصوير والمونتاج والسيناريو بالإضافة إلى التفكير الإبداعي والحكي .