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الأربعاء 21 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"بذور أفلام ".. الأطفال يصنعون الأفلام في " القرصاية " وعزبة خير الله

احد الأطفال المشاركين
احد الأطفال المشاركين
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بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة وإشراف الاميديست قدم مشروع " بذور الأفلام " ورشتيه الأخيرتين بجزيرة القرصاية و عزبة خير الله ، و المشروع يقدم فرصة فريدة لإشراك الأطفال في صناعة أفلام حول الوعى بالبيئة و التغيرات المناخية، تمهيدا لحفل الختام و الدي ستعرض فيه مخرجات المشروع من أفلام عن البيئة والتغير المناخي وعرض مسرحي.

تقول راندا أبو الدهب صاحبة فكرك مبادرة " بذور الأفلام " إن المبادرة تهدف إلى إشراك  الأطفال من سن 12-15 سنة  في صناعة الأفلام لمنح الأطفال في المناطق المحرومة فرصة لممارسة الفنون، والعمل على وعيهم بالبيئة ، و هي المرحلة الأولى للمشروع و التي تتم بجزيرة القرصاية و عزبة خيرالله مع 24 طفلا ، للمشاركة في ورشتين للأفلام. تم تدريب الأطفال على التصوير والمونتاج والسيناريو بالإضافة إلى التفكير الإبداعي والحكي .

السفارة الأمريكية بذور الأفلام القرصاية عزبة خير الله