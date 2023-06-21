لجنة الانتخابات غير شرعية.. بيان حاسم من نقابة الأطباء ضد نقيب الدقهلية

أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا حاسمًا ، اليوم أعلنت فية عدم شرعية لجنة انتخابات النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية، وعدم قانونية تشكيل لجنة انتخابات النقابة، لعدم التزام الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية بالرد على مكاتبات اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات" حسبما وصف البيان" .

وقال البيان الصادر عن مكتب النقيب العام وحصلت " البوابة نيوز " على نسخة منه أن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية تعمد عدم الرد على النقابة العامة رغم تعددها والاتصالات الهاتفية وعلى الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

واضاف بيان النقابة انه حرصاً من النقابة العامة للأطباء واللجنة العامة للانتخابات على حسن سير العملية الانتخابية والحفاظ على مصالح الأطباء والمرشحين قررت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة لأطباء مصر تقديم أوراق الأطباء الراغبين في الترشح لكافة المستويات لنقابة الدقهلية الفرعية أو العامة أو القطاع أوراق ترشحهم في دار الحكمة بالقاهرة باللجنة العامة أو بالبريد السريع المسجل بعلم الوصول ، ولن يعتد بالطلبات التي تقدم بالنقابة الفرعية بالدقهلية لعدم شرعية اللجنة المشكلة.

ونوه البيان انه على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم الموافق ۲٠٢٣/٦/٢٠ بالنقابة الفرعية بالدقهلية إعادة تقديم أو إرسال أوراق ترشحهم أو الحضور إلى مقر النقابة بالقاهرة .

يذكر أن باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بدأ اليوم ولمدة 10 أيام.

وتجرى الانتخابات على أن 4 مقاعد، 2 فوق السن، و2 تحت السن، على أن تتم الانتخابات في 8 أكتوبر المقبل، تزامنا مع باقي محافظات الجمهورية.

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