بعثة منتخب ألعاب القوى بالبطولة العربية بالمغرب تحصد 5 ميداليات متنوعة

حققت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى نتائج مميزة مع نهاية اليوم الثلاثاء، خلال منافسات البطولة العربية للكبار المقامة حاليًا بالمغرب.

وحصدت بعثة مصر ٥ ميداليات متنوعة بواقع ثلاثة ذهب وواحدة فضة وبرونزية، وفاز محمد رجب بذهبية سباق ٢٠ كيلو مشي رجال بزمن ١.٢٩ ساعة، وفازت اسراء سمير بذهبية الوثب الطويل وحصد مصطفى عمرو ذهبية الجله، كما فاز محمد مجدى بالميدالية الفضية في الجله.

من جانبه أعرب الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بفوز لاعب المنتخب بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك عناصر مميزة كثيرة يحتاجون فقط للدعم والمساندة وهو ما يقوم به مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

وأكد محمد السباعي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لألعاب القوى أن بعثة مصر تقدم أداء راقي ومميز وهناك إصرار لدى جميع أفراد البعثة لحصد أكبر عدد من الميداليات والفوز بلقب البطولة رغم المنافسة الشرسة التى تشهدها فعاليات البطولة العربية للكبار.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أن البطولة مستمرة حتى يوم ٢٤ من يونيو الجاري وهناك تواصل مستمر من قبل الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد الكابتن محمد ابو فندى عضو المجلس ورئيس البعثة بالمغرب للاطمئنان على حالة الجميع بشكل يومي.