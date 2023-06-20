الكويت تدعو أطراف النزاع بالسودان إلى ضبط النفس والانخراط في حوار سلمي

دعت دولة الكويت أطراف النزاع في السودان، إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار سلمي بهدف الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي للنهوض بالسودان وشعبه.

وقال المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالله الخبيزي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، إننا نود أن نعرب في هذه المناسبة عن بالغ قلقنا وشواغلنا من تداعيات النزاع المسلح وندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار تجنبا لتدهور حالة حقوق الإنسان الأساسية في السودان والتي ألقت بظلالها على تزايد حالات النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار".

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وأكد أن "دولة الكويت تدعو إلى ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتعاون مع الوكالات الدولية الإنسانية لتمكينها من تقديم المساعدات للمتضررين".

ونقل الخبيزي إشادة الكويت بحرص السودان على مواصلة التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما يعكس التزامه بالاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة والخطوات الجادة التي اتخذها في مسار التحول الديمقراطي.

يذكر أن أعمال الدورة الـ53 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من الـ19 من يونيو إلى الـ14 من يوليو المقبل لمناقشة مجموعة واسعة من ملفات حقوق الإنسان لبحث كيفية تعزيزها.