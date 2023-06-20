رئيس الجامعة التكنولوجية بالأقصر: نسعى لإنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا يلبي سوق العمل

على الرغم من حداثة نشأتها، استطاعت جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، تحقيق مكانة ملحوظة خلال عامها الجامعي الأول، حيث كافحت الجامعة الوليدة لتقف على قدميها، وتحجز لها مكانة متميزة وسط الجامعات المتقدمة.

وتعُد جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة، واحدة من 10 جامعات تكنولوجية جديدة تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إنشاءها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2022، والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم الفني، وهي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، حيث تقدم الجامعات التكنولوجية مسارًا تعليميًا يعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

البداية، كانت مع صدور قرار وزاري حمل الرقم (2723) الصادر بتاريخ 3 / 8/ 2022م، بإنشاء جامعة طيبة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة الأقصر، على مساحة 130.368 متر مربع، حيث تعتبر أكبر جامعة على مستوى الجامعات التكنولوجية من حيث المساحة والتكلفة، وتضم الجامعة كليتين هما؛ كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تضم 4 برامج دراسية متميزة خلال العام الدراسي المنقضي 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتطرح كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامجي تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

وبدأت الدراسة بجامعة طيبة التكنولوجية، لأول مرة يوم 16 أكتوبر الماضي للعام الجامعي الحالي 2023/2022، بعد الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات الدراسية، وتضم ثلاثة معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الكمبيوتر، و4 ورش نجارة، و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح، ومطعم وكافيتريا، إضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وبمناسبة انتهاء العام الجامعي الأول التقت "البوابة" الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لاستعراض إنجازات العام، حيث أكد على اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية تعد إنجازا كبيرا تحقق بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ظل ما يوليه من اهتمام بالغ بالجامعات التكنولوجية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولي، من خلال إضافة برامج تكنولوجية مهنية جديدة، لتخريج طالب متميز مواكب لمتطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجي على مستوى العالم.

رئيس الجامعة: نسعى لإنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا متميزاً

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تجهيز الجامعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة بلغت حوالي 750 مليون جنية، واستقبلت الجامعة في السنة الدراسية الأولى 2022-2023، حوالي 600 طالب للدراسة في كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، ونتطلع في المستقبل القريب، إلى إنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجا، بعد توافر الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن البرامج الجديدة توافق احتياجات سوق العمل، والتخصص التكنولوجي، لافتا إلى أن آلية فتح برامج جديدة يكون من خلال استبيان لأصحاب المصلحة في المناطق الصناعية وحاجتها لتخصصات تكنولوجية معينة.

وفيما يخص سير أعمال الإنشاءات ونسب التنفيذ بالجامعة، قال رئيس الجامعة، أنه تم إنهاء التشطيبات بمعامل الكيمياء والميكروبيولوجي، وكيمياء الأغذية، ومعامل الكمبيوتر، وورش النجارة التدريبية، وفراغات شركة السياحة في الجزء الفندقي التعليمي، تمهيدا لتنفيذ أعمال الفرش والتجهيزات، وكذلك القاعات التدريسية والمدرجات، وتتراوح سعتها الطلابية ما بين 200 إلى 400 طالب، فضلا عن تشطيب مسرح الجامعة والمسجد، وأعمال فرش وتأثيث سكن الطلاب والطالبات الذي يضم نحو 200 غرفة بها معرض لعرض مشروعات الطلبة، وغرفة للأنشطة، وتم فرش وتجهيز سكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذي يضم نحو 25 غرفة، والمطعم والكافيتريا، والملاعب الرياضية، والبالغ عددها 5 ملاعب ما بين ملاعب خماسية ومتعددة، حيث تم التشديد على سرعة إنهاء أعمال التشطيبات وفرش المباني والتجهيزات الإدارية واللوجستية، في المنشآت الجامعية وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا ووفقا للمواصفات القياسية المطلوبة، لتقديم خدمة تعليمية راقية لأبنائنا الطلاب خلال العام الجامعي المقبل.

ووجه الدكتور عادل زين الدين، التهنئة عبر "البوابة" لجميع منتسبي الجامعة على هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق، والحلم الذي بدأ يؤتى ثماره بإعلان بدء الدراسة بالجامعة في أكتوبر الماضي حتى انتهاء العام الجامعي بهذا النجاح الفائق، موجها الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ولكل من عمل جاهدا بإخلاص وتفان لتحقيقه.

* حصاد أنشطة الجامعة في عامها الأول

وبمناسبة انتهاء العام الجامعي، نرصد حصاد أداء جامعة طيبة التكنولوجية خلال العام الجامعي الأول 2023/2022، والذي قدمه الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أداء وأنشطة الجامعة في عامها الأول.

أهم الأنشطة : عقد المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين بمشاركة 6 جامعات

وتضمنت الأنشطة والفعاليات، على رأسها عقد المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين بمشاركة 6 جامعات وهيئات أكاديمية مختلفة، بهدف التواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، لدعم عملية الإبداع والابتكار، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تدعم العملية التعليمية والبحثية للطلاب، كما ظهرت الجامعة في محركات البحث العلمي العالمي، كما تم تنظيم المنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار.

كما شاركت الجامعة بوفد في المُلتقى الدولي (EDU GATE 2023)، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والدولية، فضلًا عن المشاركة في فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور لفيف عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، كما شاركت الجامعة في فعاليات الجولة الثانية من برنامج U. S. University Tour of Egypt بحضور وفد من كبار مسؤولي الجامعات الأمريكية، والتي شهدت بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.

وفي إنجاز كبير، بدأت جامعة طيبة التكنولوجية، في الظهور بمحركات البحث الدولية، بعد نشر دار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بحثًا للدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، تناول دراسة المخاطر الناتجة عن الصواعق الناجمة من أبراج الضغط العالي وتأمين طبقات التربة ومدى تأثيرها على جسم الإنسان، حيث جرى نشر البحث بمجلة ذات معامل تأثير 3.476 وشارك بالبحث أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان وكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها وجامعة التو بفنلندا.

كما جري تنفيذ شراكة بحثية بين جامعتي طيبة التكنولوجية وأسيوط التكنولوجية تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الوطنية للتحالف الإقليمي بين الجامعات، بنشر بحث دولي في أحد المجلات المتخصصة (حول دراسة تكنولوجيا الأعشاب المتقدمة والتي تستخدم في فصل الزيوت عن المياه في الصناعات المختلفة)، ويهدف هذا البحث إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها هدف المياه النظيفة والنقية، الصناعة والابتكار، والشراكة لتحقيق الأهداف.

كما جرى إنشاء وحدات ومراكز مختلفة داخل الجامعة تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الوطنية 2030، مثل إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومركز رعاية الموهوبين والنوابغ، ومركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث، كما وافق مجلس الجامعة على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، ومُناقشة تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعي المقبل 2023-2024.

وفيما يخص برتوكولات التعاون، وقعت الجامعة العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات المختلفة، منها: توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادي لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الثلاث، لإجراء أنشطة بحثية وتنظيم دورات وبرامج أكاديمية مُشتركة، وتوفير التطوير المهني والتدريبي لطلاب تلك الجامعات، وتنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة، كما وقعت الجامعة برتوكول تعاون مع مكتبة مصر العامة بهدف دعم أواصر التعاون البنّاء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد دورات تدريبية مشتركة، وجاري الاتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، لتبادل الخبرات وورش العمل وتوفير تدريبات عملية للطلاب، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع أحد الفنادق الكبرى لتدريب الطلاب والطالبات عمليا داخل الفندق.

وفي إطار الاهتمام بتنظيم ورش العمل والتدريبات المختلفة والمُتنوعة، تم تنظيم نظمت ورشة عمل افتراضية حول الإطار المرجعي لأعداد الخطط الدراسية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للقطاع التكنولوجي لإعداد لائحة لبرامج جديدة في المستقبل، كما عقدت الجامعة ورشة عمل في مجال التحول الرقمي في الإدارة للعاملين بها، وحول مبادئ التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي، وورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على نظام الامتحانات والكنترول، وشارك طلاب الجامعة في ندوات تثقيفية حول مخاطر التغيرات المناخية بجهاز مدينة طيبة.

كما زار وفد من طلاب وطالبات الجامعة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، بهدف تقديم الدعم النفسي والاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، ونظمت الجامعة حملتين للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى، وشارك الطلاب في فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها" بجامعة الأقصر، وندوة للتعريف بالجامعة ودور التكنولوجيا في التعليم الفندقي، وندوة تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور كل هيئة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات برنامج تدريبي حول سلامة الغذاء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والذي جاءت في إطار مشروع "النمو الأخضر الشامل"، كما شارك الطلاب في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، والذي جرى تنظيمه، تحت شعار "توليد الأفكار الريادية والتفكير التصميمي"، بالإضافة إلى تنظيم اتحاد طلاب الجامعة إفطار جماعي خلال شهر رمضان، وتنظيم زيارات ترفيهية لدار الشابات المسلمات بالأقصر، للاحتفال مع الأطفال بيوم اليتيم.

أما فيما يتعلق بالاهتمام بالتدريبات العملية، نظمت الجامعة العديد من الزيارات الميدانية للطلاب، وجاء أبرزها تنظيم زيارة لأحد الفنادق للتعرف على الجانب العملي به، وزيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي لمجمع صناعات البغدادي، وحاضنة الأقصر للتراث الفني والصناعات الحرفية، مثل زيارة لمحطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية، وحاضنة الأقصر ، ومركز التكوين المهني، ومطاحن مصر العليا، ضمن أنشطة مقرر التدريب الميداني، كما تم تنظيم جولة لطلاب كلية السياحة إلى غرفة شركات السياحة والسفر، وملاعب نادي الجولف بالأقصر، وزيارة لبعض الشركات السياحية الكُبرى، والفنادق السياحية، وزيارة علمية لمعبد الأقصر، ومطار الأقصر الدولي وذلك بهدف دمج المحتوى النظري بالمحتوى التطبيقي والعملي. إذ تعرف الطلاب عن كثب، كيفية إدارة العمل ودورة الإنتاج داخل تلك المؤسسات.

وفي إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، نظمت الجامعة الدوري الأول لكرة القدم الخماسية بين طلاب الجامعة، وانتخابات اتحاد طلاب الجامعة، ومسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، فضلاً عن مشاركة الجامعة في أسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجامعة الجلالة لإعداد القادة، وحقق الطلاب ثلاثة مراكز متقدمة وحصدوا العديد من الجوائز في أنشطة مختلفة، كما شاركت الجامعة في مؤتمر "تدشين الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030"، الذي نظمته جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

كما استقبلت الجامعة، عددا من الزيارات الهامة خلال عامها الأقصر، جاء أبرزها زيارة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أنور إسماعيل، مستشار وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وزيارة لجنة من وزارة التعليم العالي، لتفقد سير العملية التعليمية داخل الجامعة، وزيارة لجنة من التعليم العالي لتفقد أعمال الفرش والتأثيث بالجامعة، ووفد نقابة المهندسين، وكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات، ومدرسة النيل الدولية.

الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

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جامعة طيبة التكنولوجية في عامها الأول (7)

جامعة طيبة التكنولوجية في عامها الأول (8)

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